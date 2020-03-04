4 марта. Mossovetinfo.ru – На станции МЦД-1 Окружная будет построен подземный вестибюль, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.



Вестибюль будет построен с северной стороны станции, а в дальнейшем будет интегрирован с одноименной станцией МЦК. Это позволит пассажирам комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой.



Станция Окружная станет одним из важнейших транспортно-пересадочных узлов, которые объединит МЦД, МЦК и метрополитен, а также наземный транспорт. По прогнозам, к 2030 году пассажиропоток станции МЦД Окружная вырастет до 35 тысяч человек в сутки.