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Город (Москва и область)     04.03.2020 13:27

На станции МЦД-1 Окружная построят подземный вестибюль

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Теги:  МЦД  Окружная  строительство  вестибюль 

4 марта. Mossovetinfo.ru – На станции МЦД-1 Окружная будет построен подземный вестибюль, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Вестибюль будет построен с северной стороны станции, а в дальнейшем будет интегрирован с одноименной станцией МЦК. Это позволит пассажирам комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой.

Станция Окружная станет одним из важнейших транспортно-пересадочных узлов, которые объединит МЦД, МЦК и метрополитен, а также наземный транспорт. По прогнозам, к 2030 году пассажиропоток станции МЦД Окружная вырастет до 35 тысяч человек в сутки.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  Окружная  строительство  вестибюль 

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