4 марта. Mossovetinfo.ru – На станции МЦД-1 Окружная будет построен подземный вестибюль, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Вестибюль будет построен с северной стороны станции, а в дальнейшем будет интегрирован с одноименной станцией МЦК. Это позволит пассажирам комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой.
Станция Окружная станет одним из важнейших транспортно-пересадочных узлов, которые объединит МЦД, МЦК и метрополитен, а также наземный транспорт. По прогнозам, к 2030 году пассажиропоток станции МЦД Окружная вырастет до 35 тысяч человек в сутки.
14:18 Город (Москва и область) На северо-востоке Москвы по программе реновации строится и проектируется 25 домов
13:27 Город (Москва и область) На станции МЦД-1 Окружная построят подземный вестибюль
12:48 Город (Москва и область) Часть строящихся инвестором жилых корпусов в районе Левобережный передадут под реновацию
12:35 Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту получения школьниками в Москве ожогов глаз
12:00 Город (Москва и область) Москвичей предупредили о сильном ветре 4-6 марта
20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года