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Город (Москва и область)     31.10.2019 09:45

На ВДНХ появился маршрут «Перезагрузка в городе»

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Теги:  ВДНХ  прогулка 

31 октября. Mossovetinfo.ru – Уникальный маршрут «Перезагрузка в городе», который позволит отвлечься от забот и снять стресс, появился на ВДНХ, сообщается на портале mos.ru.

В составе маршрута пляж у Третьего Каменского пруда, где можно принять солнечные ванный на стационарных лежаках, воздушная экотропа на границе с парком «Останкино», зеленый лабиринт, в котором можно почувствовать себя в лесу, а также парк «Останкино».

Карта с указанием всех локаций маршрута опубликована на официальном сайте ВДНХ.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  прогулка 

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