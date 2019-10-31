31 октября. Mossovetinfo.ru – Уникальный маршрут «Перезагрузка в городе», который позволит отвлечься от забот и снять стресс, появился на ВДНХ, сообщается на портале mos.ru.
В составе маршрута пляж у Третьего Каменского пруда, где можно принять солнечные ванный на стационарных лежаках, воздушная экотропа на границе с парком «Останкино», зеленый лабиринт, в котором можно почувствовать себя в лесу, а также парк «Останкино».
Карта с указанием всех локаций маршрута опубликована на официальном сайте ВДНХ.
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