18 февраля. Mossovetinfo.ru – В Южном административном округе Москвы введен в эксплуатацию первый в 2020 году жилой дом, построенный по программе реновации жилья, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.



Монолитный дом на 120 квартир построен на улице Судостроительная. Общая площадь квартир здании составляет 5,5 тысячи квадратных метров.



Отделка всех квартир в новом доме выполнена в полном соответствии со стандартами программы реновации. Прилегающая территория благоустроена и озеленена, во дворе дома обустроены детская площадка и места для отдыха.



Перед вводом в эксплуатацию дом прошел все необходимые проверки, которые проводили совместно Мосгосстройнадзор и Центр экспертиз (ЦЭИИС).