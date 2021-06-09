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Город (Москва и область)     09.06.2021 12:45

Начало действия ограничений для большегрузов на МКАД вновь отложили

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Теги:  грузовики  ограничения  МКАД  сроки  перенос 

9 июня. Mossovetinfo.ru — Ввод в действие ограничений для большегрузных автомобилей на проезд по МКАД вновь отложили, новые правила вступят в силу с 1 июля, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что такое решение принято по просьбам некоторых крупных организаций, которые попросили выделить им больше времени для адаптации.

Новые правила проезда грузовиков через Москву предусматривают, что грузовые автомобили весом более 3,5 тонны не смогут проезжать по МКАД, они будут объезжать Москву по ЦКАД, а также дорогам А-107 и А-108.

Первоначально планировалось, что новые правила вступят в силу в апреле, однако по просьбам бизнеса введение их в действие несколько раз откладывалось. В конце апреля было принято решение перенести ввод в действие новых правил на 15 июня.

Новые правила не коснутся тех грузовиков, которые возят товары в Москву и имеют соответствующие пропуска.


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Теги: 
грузовики  ограничения  МКАД  сроки  перенос 

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