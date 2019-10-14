14 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство станции «Улица генерала Тюленева» Коммунарской линии метро началось в районе Теплый Стан, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.



Как сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, в настоящее время проходят работы по выносу инженерных коммуникаций с площадки.



Станция «Улица генерала Тюленева» будет расположена на границе шестого и седьмого микрорайонов Теплого Стана, в шаговой доступности от Теплостанского лесопарка.



Коммунарская линия метро пройдет от станции «Севастопольский проспект» до станции «Троицк». На линии будет расположено 16 станций, она будет связана пересадками с тремя другими линиями метро, а также с МЦК. В настоящее время идет строительство семи станций линии от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки».