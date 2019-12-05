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Город (Москва и область)     05.12.2019 11:41

Началось строительство жилого дома по реновации в районе Головинский

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Головинский  реновация жилья 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – Началось строительство жилого дома по программе реновации жилья в районе Головинский, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Двухсекционный дом с подземной автостоянкой будет построен на Кронштадтском бульваре по индивидуальному проекту. В доме будет 225 квартир: 55 однокомнатных, 135 двухкомнатных и 35 трехкомнатных. Четыре двухкомнатные квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан.

Первый этаж дома будет нежилым, там разместится центр информирования населения, а также торговые, коммерческие, социальные и культурные организации.

Входы в подъезды, вестибюли и лифтовые холлы будут обустроены на одном уровне с поверхностью земли, чтобы маломобильные граждане и родители с детскими колясками могли без проблем попасть в здание.

В каждом вестибюле будут обустроены комната консьержа, кладовые для уборочного инвентаря, помещения для хранения колясок, зоны почтовых ящиков. Также в каждом подъезде установят по три пассажирских лифта: один грузоподъемностью в 400 килограммов и два грузоподъемностью в 1000 килограммов.

Здание будет оборудовано системами охраны входов, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Территория возле дома будет благоустроена, там обустроят детскую и спортивную площадку, места для отдыха, разобьют газоны. Также возле дома появится плоскостная парковка.

В настоящее время на строительной площадке проведены подготовительные работы, строители приступили к устройству фундаментной плиты. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2021 году


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Головинский  реновация жилья 

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