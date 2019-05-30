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Город (Москва и область)     30.05.2019 14:16

Навигацию на поврежденном участке канала имени Москвы откроют 10 июня

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Теги:  Канал имени Москвы  навигация 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Навигацию на поврежденном участке канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля планируется восстановить 10 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя канала Германа Елянюшкина.

По словам Елянюшкина, восстановительные работы на поврежденном участке находятся в завершающей стадии. Уже 3 июня начнется заполнение канала и, если все пройдет штатно, 10 июня на участке начнется движение судов.

При этом в целях безопасности, данный участок будет заполен водой только до отметки в 4,5 метра. После окончания навигации, участок будет обследован еще раз и в следующем году канал будет заполнен на проектные 7,3 метра.

Также Елянюшкин сообщил, что ремонт поврежденного участка канала обошелся в 211 миллионов рублей.

10 января из-за прорыва дамбы канала имени Москвы был затоплен автомобильный тоннель в Тушино. Движение по Волоколамскому шоссе было остановлено на несколько часов. В дальнейшем в дамбе обнаружились множественные провалы, а при ее строительстве использовались некачественные материалы. Масштаб аварии оказался настолько велик, что поврежденный участок канала не успели восстановить к началу летней навигации.


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Теги: 
Канал имени Москвы  навигация 

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