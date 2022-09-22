Небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидается в столичном регионе 22 сентября

22 сентября, Mossovetinfo.ru - Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 22 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/c, атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.



В выходные температура в Московском регионе будет опускаться до 7-10 градусов тепла, ночные температуры будут около 5 градусов, погода станет дождливее. В понедельник прогнозируется 8-13 градусов тепла.