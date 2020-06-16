16 июня. Mossovetinfo.ru – Движение по некоторым улицам Москвы будет перекрыто 17, 18 и 20 июня в связи с репетициями Парада Победы, сообщается на Едином транспортном портале столицы.



17 и 18 июня улицы перекроют для движения в вечерние часы, 20 июня – движение перекроют утром.



Подробнее о том, какие улицы и в какое время будут перекрыты смотрите здесь.