19 марта. Mossovetinfo.ru – Некрасовскую линию метро закроют с 20 по 24 марта для подключения новых станций, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
Для пассажиров будут закрыты станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». В указанный период специалисты проведут интеграцию и подключение всех коммуникаций, которые позволят обеспечить запуска участка Некрасовской линии метро от станции «Косино» до станции «Авиамоторная» в ближайшее время.
На время закрытия пассажиров Некрасовской линии будут перевозить компенсационные автобусы КМ, которые будут следовать от станции «Некрасовка» Некрасовской линии до станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии.
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