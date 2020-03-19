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Город (Москва и область)     19.03.2020 10:54

Некрасовскую линию метро закроют с 20 до 24 марта

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Теги:  метро  Некрасовская линия  закрытие 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Некрасовскую линию метро закроют с 20 по 24 марта для подключения новых станций, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Для пассажиров будут закрыты станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». В указанный период специалисты проведут интеграцию и подключение всех коммуникаций, которые позволят обеспечить запуска участка Некрасовской линии метро от станции «Косино» до станции «Авиамоторная» в ближайшее время.

На время закрытия пассажиров Некрасовской линии будут перевозить компенсационные автобусы КМ, которые будут следовать от станции «Некрасовка» Некрасовской линии до станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии.


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Карта места

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Теги: 
метро  Некрасовская линия  закрытие 

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