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Город (Москва и область)     22.11.2019 12:40

Новая набережная появится на юге Москвы

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Теги:  набережные  Братеево  ГЗК 

22 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве разработают проект планировки новой набережной, соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия, сообщается на портале mos.ru.

Новая набережная пройдет от Сабуровского железнодорожного моста до Братеевского каскадного парка. Ее протяженность составит 1,3 километра.

Набережная станет естественным продолжением зеленого маршрута, который проходит от Братеевской поймы до Братеевского каскадного парка.

Планируется, что общая площадь благоустройства, которое будет проведено при создании новой набережной, составит 14,5 гектаров.


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Карта места

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Теги: 
набережные  Братеево  ГЗК 

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