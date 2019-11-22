22 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве разработают проект планировки новой набережной, соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия, сообщается на портале mos.ru.



Новая набережная пройдет от Сабуровского железнодорожного моста до Братеевского каскадного парка. Ее протяженность составит 1,3 километра.



Набережная станет естественным продолжением зеленого маршрута, который проходит от Братеевской поймы до Братеевского каскадного парка.



Планируется, что общая площадь благоустройства, которое будет проведено при создании новой набережной, составит 14,5 гектаров.