Общая явка на муниципальные выборы в Москве составила 33,9 процента

12 сентября. Mossovetinfo.ru — Общая явка на выборы муниципальных депутатов в Москве составила 33,9 процента, сообщает Оперативный штаб по наблюдениями за выборами.



Выборы депутатов муниципальных образований проходили в Москве с 9 по 11 сентября. Москвичи могли отдать свой голос на выборах очно или онлайн. В электронном голосовании приняли участие 1 748 616 москвичей, а 695 214 человек проголосовали на участках.