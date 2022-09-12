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08:08 Город (Москва и область) Движение по Тверской улице открыто после празднования дня города
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15:58 Город (Москва и область) Общая явка на муниципальные выборы в Москве составила 33,9 процента
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11:40 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в связи с празднованием Дня города