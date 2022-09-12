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Город (Москва и область)     12.09.2022 15:58

Общая явка на муниципальные выборы в Москве составила 33,9 процента

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Теги:  выборы  выборы в Москве  выборы-2022  мундиры  муниципальные выборы  выборы в Москве-2022  ДЭГ  электронное голосование 

12 сентября. Mossovetinfo.ru — Общая явка на выборы муниципальных депутатов в Москве составила 33,9 процента, сообщает Оперативный штаб по наблюдениями за выборами.

Выборы депутатов муниципальных образований проходили в Москве с 9 по 11 сентября. Москвичи могли отдать свой голос на выборах очно или онлайн. В электронном голосовании приняли участие 1 748 616 москвичей, а 695 214 человек проголосовали на участках.

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Теги: 
выборы  выборы в Москве  выборы-2022  мундиры  муниципальные выборы  выборы в Москве-2022  ДЭГ  электронное голосование 

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