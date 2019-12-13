13 декабря. Mossovetinfo.ru – За пять лет в городских краудсорсинг-проектах приняли участие около 200 тысяч москвичей, сообщается на портале mos.ru.



В ходе проведенных проектов было отобрано для дальнейшей проработки более 3,5 тысячи идей, из которых 2 тысячи уже реализовано.



Самыми популярными стали краудосрсинг-проекты «Московские поликлиники», «Мой парк», «Город спорта».



Различные краудсорсинг-проекты проводятся на площадке crowd.mos.ru с 2014 года. Идеи, высказанные москвичами в рамках проекта, позволил организовать новые автобусные маршруты, разработать московский стандарт поликлиник, создать и внедрить сервисы обратной связи и многое другое.