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Город (Москва и область)     13.12.2019 08:32

Около 200 москвичей человек за пять лет приняли участие в городских краудсорсинг-проектах

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Теги:  краудсорсинг-проекты  предложения 

13 декабря. Mossovetinfo.ru – За пять лет в городских краудсорсинг-проектах приняли участие около 200 тысяч москвичей, сообщается на портале mos.ru.

В ходе проведенных проектов было отобрано для дальнейшей проработки более 3,5 тысячи идей, из которых 2 тысячи уже реализовано.

Самыми популярными стали краудосрсинг-проекты «Московские поликлиники», «Мой парк», «Город спорта».

Различные краудсорсинг-проекты проводятся на площадке crowd.mos.ru с 2014 года. Идеи, высказанные москвичами в рамках проекта, позволил организовать новые автобусные маршруты, разработать московский стандарт поликлиник, создать и внедрить сервисы обратной связи и многое другое.


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Теги: 
краудсорсинг-проекты  предложения 

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