14 января. Mossovetinfo.ru – Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева подписала приказ о назначении Ольги Ярославской уполномоченным по правам ребенка в Москве, сообщила Потяева «Интерфаксу».
По словам Потяевой, Ярославская приступит к исполнению обязанностей детского омбудсмена Москвы с 15 января.
Потяева также отметила, что Ярославская полностью соответствует занимаемой должности, возглавляла различные детские учреждения и вся ее жизнь связана с защитой детей и организацией их образования.
Ярославская работала директором школы №1298, а также возглавляла Центр патриотического воспитания и школьного спорта. С 2014 по 2019 год Ярославская была депутатом Мосгордумы.
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