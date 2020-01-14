14 января. Mossovetinfo.ru – Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева подписала приказ о назначении Ольги Ярославской уполномоченным по правам ребенка в Москве, сообщила Потяева «Интерфаксу».



По словам Потяевой, Ярославская приступит к исполнению обязанностей детского омбудсмена Москвы с 15 января.



Потяева также отметила, что Ярославская полностью соответствует занимаемой должности, возглавляла различные детские учреждения и вся ее жизнь связана с защитой детей и организацией их образования.



Ярославская работала директором школы №1298, а также возглавляла Центр патриотического воспитания и школьного спорта. С 2014 по 2019 год Ярославская была депутатом Мосгордумы.