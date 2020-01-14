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Город (Москва и область)     14.01.2020 14:56

Ольга Ярославская приступит к работе на посту детского омбудсмена Москвы с 15 января

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Теги:  Ольга Ярославская  омбудсмен  назначение  дети 

14 января. Mossovetinfo.ru – Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева подписала приказ о назначении Ольги Ярославской уполномоченным по правам ребенка в Москве, сообщила Потяева «Интерфаксу».

По словам Потяевой, Ярославская приступит к исполнению обязанностей детского омбудсмена Москвы с 15 января.

Потяева также отметила, что Ярославская полностью соответствует занимаемой должности, возглавляла различные детские учреждения и вся ее жизнь связана с защитой детей и организацией их образования.

Ярославская работала директором школы №1298, а также возглавляла Центр патриотического воспитания и школьного спорта. С 2014 по 2019 год Ярославская была депутатом Мосгордумы.


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Теги: 
Ольга Ярославская  омбудсмен  назначение  дети 

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