Оперштаб опубликовал новые данные по COVID-19 в Москве

12 октября. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москвы зафиксировано 4 699 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Госпитализировано 1 357 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 536 человек.



Также за сутки от коронавируса вылечились 2 477 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 70 человек.