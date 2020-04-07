7 апреля. Mossovetinfo.ru – В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появилась возможность оплачивать счета за электричество, сообщается на портале mos.ru.
Раньше через приложение можно было только передавать показания счетчиков электроэнергии, а для оплаты необходимо было переходить на портал мэра и правительства Москвы.
Пока оплатить счета за электричество в приложении можно только банковской картой или со счета телефона. В ближайшее время появится еще один способ оплаты – через Apple Pay.
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