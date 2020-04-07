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Город (Москва и область)     07.04.2020 08:26

Оплатить счета за электричество теперь можно в приложении «Госуслуги Москвы»

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Теги:  мобильные приложения  Госуслуги Москвы  электричество  оплата 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появилась возможность оплачивать счета за электричество, сообщается на портале mos.ru.

Раньше через приложение можно было только передавать показания счетчиков электроэнергии, а для оплаты необходимо было переходить на портал мэра и правительства Москвы.

Пока оплатить счета за электричество в приложении можно только банковской картой или со счета телефона. В ближайшее время появится еще один способ оплаты – через Apple Pay.


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Теги: 
мобильные приложения  Госуслуги Москвы  электричество  оплата 

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