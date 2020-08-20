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Город (Москва и область)     20.08.2020 19:16

Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  декларация о доходах  доходы 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в 2019 году 8,2 миллиона рублей. Декларация о доходах мэра столицы опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы. В собственности у Собянина есть гараж площадью 26,8 квадратных метров. В пользовании у Мэра Москвы находится квартира площадью 306,1 квадратных метров. В 2018 году Собянин заработал 7,62 миллиона рублей.

В апреле президент России Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. Решение было принято из-за действовавши в России ограничительных и иных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Согласно закону, декларации должны быть опубликованы в течение 14 рабочих дней после крайнего срока подачи документов.

Большой общественный резонанс вызвала декларация о доходах за 2019 год председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, который задекларировал около двух миллиародов рублей дохода. Оппозиционер Алексей Навальный после этого заявил, что начал кампанию по обнулению рейтинга председателя Мосгордумы Шапошникова.

Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  декларация о доходах  доходы 

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