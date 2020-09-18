17 сентября. Mossovetinfo.ru -Отопление в Москве могут включить раньше стандартной процедуры, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Собянин напомнил, что отопление в Москве включается когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов тепла в течение 5 дней.
«Но мы не будем дожидаться уже этой стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичи замерзали, чтобы самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями», - заявил мэр Москвы.
По прогнозам синоптиков, в конце текущей недели в Москве ожидается резкое похолодание, в дневное время температура воздуха будет на 3-5 градусов ниже климатической нормы.
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