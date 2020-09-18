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Город (Москва и область)     18.09.2020 03:23

Отопление в Москве планируется включить раньше срока - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  отопление 

17 сентября. Mossovetinfo.ru -Отопление в Москве могут включить раньше стандартной процедуры, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин напомнил, что отопление в Москве включается когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов тепла в течение 5 дней.

«Но мы не будем дожидаться уже этой стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичи замерзали, чтобы самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями», - заявил мэр Москвы.

По прогнозам синоптиков, в конце текущей недели в Москве ожидается резкое похолодание, в дневное время температура воздуха будет на 3-5 градусов ниже климатической нормы.


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Теги: 
Сергей Собянин  отопление 

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