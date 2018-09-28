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Город (Москва и область)     28.09.2018 16:40

Платформу Варшавская на Павелецком направлении МЖД достроят до конца года

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Теги:  МЖД  МЦК  строительство  интеграция 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство платформы Варшавская Павелецкого направления МЖД будет завершена до конца 2018 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Новая платформа строится для интеграции Павелецкого направления МЖД с Московским центральным кольцом. С нее будет организован закрытый переход на станцию МЦК «Верхние Котлы».

Помимо интеграции с МЦК, платформа Варшавская должна снизить нагрузку на Павелецкий вокзал, а также на станции метро «Павелецкая» и «Нагатинская».


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Карта места

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Теги: 
МЖД  МЦК  строительство  интеграция 

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