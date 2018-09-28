28 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство платформы Варшавская Павелецкого направления МЖД будет завершена до конца 2018 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Новая платформа строится для интеграции Павелецкого направления МЖД с Московским центральным кольцом. С нее будет организован закрытый переход на станцию МЦК «Верхние Котлы».



Помимо интеграции с МЦК, платформа Варшавская должна снизить нагрузку на Павелецкий вокзал, а также на станции метро «Павелецкая» и «Нагатинская».