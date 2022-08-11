Плюс 24-26 градусов будет температура воздуха в Москве в четверг 11 августа

11 августа. Mossovetinfo.ru - В Московском регионе в четверг 11 августа температура воздуха днем будет до плюс 24-26 градусов, переменная облачность, без осадков, относительная влажность воздуха будет равна 40%. сообщается на сайте «Метеоновости».



Температура до +30°С прогнозируется синоптиками в ближайшие субботу и воскресенье.