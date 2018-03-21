21 марта. Mossovetinfo.ru – Почти две тысячи московских зданий отключат подсветку во время акции «Час Земли». Об этом сообщил на пресс-конференции глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский. Всего погаснет более 1,9 тысячи зданий, это на 200 больше, чем в 2017 году. Акция пройдет 24 марта с 20:30 до 21:30.
«Час земли» - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.
Москва принимает участие в акции с 2009 года.
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