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Город (Москва и область)     30.09.2022 16:22

Подмосковная сеть МФЦ признана лучшей в России

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Теги:  Московская область  МФЦ 

30 сентября. Mossovetinfo.ru - Московская область стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России-2021» в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ», сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе Мингосуправления Московской области. Конкурс ежегодно проводит Минэкономразвития России. Итоги объявили 30 сентября 2022 года в Уфе.

Среди критериев выбора лауреатов номинации «Лучшая региональная сеть МФЦ» был анализ цифровых инструментов, которые используются в центрах «Мои Документы». Основное направление развития МФЦ Подмосковья связано с цифровизацией. На региональном портале работает первая онлайн-услуга МФЦ, в цифровых зонах можно получить 254 услуги онлайн, в работу внедряется голосовой помощник. Кроме того, реализуется электронный документооборот с федеральными ведомствами.

«В Подмосковье очень высокий уровень качества оказания государственных услуг. Это отмечают жители региона – например, в недавнем голосовании на портале «Добродел» 99% опрошенных положительно оценили работу подмосковных центров госуслуг. Неслучайно сеть «Мои Документы» Московской области стала победителем престижного всероссийского конкурса. Мы и в дальнейшем продолжим развивать МФЦ и улучшать качество обслуживания населения», – сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

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Теги: 
Московская область  МФЦ 

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