Поезда метро не будут ходить 30 апреля - 9 мая на участке Дубровка - Волжская

30 апреля, Mossovetinfo.ru - На участке «Дубровка» - «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена в период 30 апреля - 9 мая не будет перевозки пассажиров. Участок метро закрыт в связи с проведением работ на Большой кольцевой линии (БКЛ)., сообщили в горадминистрации.



В районе закрытия участка метрополитена будет изменена схема движения наземного транспорта, организованы специальные маршруты наземного транспорта.



Инфографика Дептранса - Закрытие метро между Волжский и Дубровкой 30 апреля - 9 мая: