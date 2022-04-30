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Город (Москва и область)     30.04.2022 19:05

Поезда метро не будут ходить 30 апреля - 9 мая на участке Дубровка - Волжская

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Теги:  Дубровка  Волжская  метро  участок  закрытие  30 апреля  9 мая 

30 апреля, Mossovetinfo.ru - На участке «Дубровка» - «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена в период 30 апреля - 9 мая не будет перевозки пассажиров. Участок метро закрыт в связи с проведением работ на Большой кольцевой линии (БКЛ)., сообщили в горадминистрации.

В районе закрытия участка метрополитена будет изменена схема движения наземного транспорта, организованы специальные маршруты наземного транспорта.

Инфографика Дептранса - Закрытие метро между Волжский и Дубровкой 30 апреля - 9 мая:


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Теги: 
Дубровка  Волжская  метро  участок  закрытие  30 апреля  9 мая 

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