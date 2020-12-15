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Город (Москва и область)     15.12.2020 13:19

Последствия снегопада в Москве ликвидируют 50 тысяч человек

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Теги:  снегопад  ЖКХ  уборка снега 

15 декабря. Mossovetinfo.ru - Последствия снегопада в Москве ликвидируют 50 тысяч человек и более 10 тысяч единиц техники, сообщается на портале mos.ru.

Сообщается, что за прошедшие сутки в Москве выпало 6 сантиметров снега, при том, что всего с начала декабря - 11 сантиметров.

В Москве проводят противогололедную обработку дорог, уборку дворовых территорий, тротуаров, очистку кровель. Особое внимание уделяется расчистке остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, МЦК и МЦД, социальным объектам, парковкам. Собранный снег вывозится на снегосплавные пункты.

Ранее сообщалось, что во второй половине недели в Москве ожидается оттепель. Однако, по прогнозам синоптиков, выпавший в Москве снег не растает.


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Теги: 
снегопад  ЖКХ  уборка снега 

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