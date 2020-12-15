15 декабря. Mossovetinfo.ru - Последствия снегопада в Москве ликвидируют 50 тысяч человек и более 10 тысяч единиц техники, сообщается на портале mos.ru.
Сообщается, что за прошедшие сутки в Москве выпало 6 сантиметров снега, при том, что всего с начала декабря - 11 сантиметров.
В Москве проводят противогололедную обработку дорог, уборку дворовых территорий, тротуаров, очистку кровель. Особое внимание уделяется расчистке остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, МЦК и МЦД, социальным объектам, парковкам. Собранный снег вывозится на снегосплавные пункты.
Ранее сообщалось, что во второй половине недели в Москве ожидается оттепель. Однако, по прогнозам синоптиков, выпавший в Москве снег не растает.
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