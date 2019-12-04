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Город (Москва и область)     04.12.2019 16:21

Прививочную компанию в Москве продлили до конца декабря

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Теги:  грипп  прививки  вакцинация  здравоохранение 

4 декабря. Mossovetinfo.ru – Прививки от гриппа взрослые москвичи смогут сделать до конца декабря, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Компания вакцинации началась в Москве в сентябре и первоначально должна была закончиться 30 ноября. Прививки можно было сделать во всех городских поликлиниках, а с сентября до ноября – и в мобильных пунктах вакцинации. Кроме того, прививки можно было сделать в павильонах «Здоровая Москва» в городских парках и в двух флагманских центрах «Мои документы».

В итоге департамент здравоохранения принял решение продлить на один месяц компанию вакцинации для москвичей старше 18 лет. Сделать прививку можно в любой поликлинике и в их филиалах.


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Теги: 
грипп  прививки  вакцинация  здравоохранение 

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