4 декабря. Mossovetinfo.ru – Прививки от гриппа взрослые москвичи смогут сделать до конца декабря, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.



Компания вакцинации началась в Москве в сентябре и первоначально должна была закончиться 30 ноября. Прививки можно было сделать во всех городских поликлиниках, а с сентября до ноября – и в мобильных пунктах вакцинации. Кроме того, прививки можно было сделать в павильонах «Здоровая Москва» в городских парках и в двух флагманских центрах «Мои документы».



В итоге департамент здравоохранения принял решение продлить на один месяц компанию вакцинации для москвичей старше 18 лет. Сделать прививку можно в любой поликлинике и в их филиалах.