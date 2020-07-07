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Город (Москва и область)     07.07.2020 16:19

Проспект Генерала Дорохова построят до конца 2020 года

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Теги:  строительство  дороги  Сергей Собянин 

7 июля. Mossovetinfo.ru – Строительство новой вылетной магистарли – проспекта Генерала Дорохова – планируется завершить до конца 2020 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэр Москвы отметил, что после снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, все технологические процессы на московских стройках восстановлены, работы идут полным ходом.

Три четверти новой магистрали уже построено и запущено, по словам Собянина, остался небольшой отрезок протяженностью около 6 километров на участке трассы от Минской улицы до Третьего транспортного кольца.

«Мы планировали его запустить в конце следующего года. Может быть, удастся на год раньше запустить этот объект», - заявил Собянин.


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Теги: 
строительство  дороги  Сергей Собянин 

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