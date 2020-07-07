7 июля. Mossovetinfo.ru – Строительство новой вылетной магистарли – проспекта Генерала Дорохова – планируется завершить до конца 2020 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
Мэр Москвы отметил, что после снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, все технологические процессы на московских стройках восстановлены, работы идут полным ходом.
Три четверти новой магистрали уже построено и запущено, по словам Собянина, остался небольшой отрезок протяженностью около 6 километров на участке трассы от Минской улицы до Третьего транспортного кольца.
«Мы планировали его запустить в конце следующего года. Может быть, удастся на год раньше запустить этот объект», - заявил Собянин.
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