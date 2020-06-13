 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     13.06.2020 16:12

Проверить и продлить проездной можно в приложении «Метро Москвы»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  проездные  продление  приложения  сервисы 

13 июня. Mossovetinfo.ru – В обновленной версии приложении «Метро Москвы» появился сервис проверки и продления проездных, сообщается на портале mos.ru.

Проверить и продлить можно проездные на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней, а также проездные «ТАТ».

Продлить проездные могут те, кто в период с 30 марта по 8 июня совершил не более 22 поездок, а также те, кто в период с 30 марта по 11 мая совершил не более 8 поездок. Минимальный срок продления – пять дней.

При этом, владельцы смартфонов на базе Android с NFC-считывателем могут продлить проездные онлайн, не обращаясь в кассы метро или киоски Мосгортранса.

Ранее сообщалось, что продлить проездные можно с 12 июня в кассах метро или киосках Мосгортранса. Проверить возможность продления проездного можно на Едином транспортном портале Москвы, а также с помощью бота @MosCardCheckBot в мессенджере Telegram.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
проездные  продление  приложения  сервисы 

Возврат к списку

Лента новостей

16:12 Город (Москва и область) Проверить и продлить проездной можно в приложении «Метро Москвы»

13:35 Власть Правительство упростило получение социальных выплат и пособий

12:15 Город (Москва и область) Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на 13 июня

11:58 В России Коронавирус. Статистика. Данные на 13 июня

11:38 В мире Турция открыла границы для иностранцев

Актуальные материалы

10:10 Общество Ефремов выступил с видеообращением

09:38 Город (Москва и область) Музеи ВДНХ возобновят работу 16 июня

08:25 В мире В ВОЗ прокомментировали низкий уровень смертности от коронавируса в России

20:53 Город (Москва и область) Воробьев анонсировал открытие в Подмосковье ТЦ и летних веранд

07:52 Город (Москва и область) Капитальный ремонт еще 25 поликлиник в Москве начнут в конце июня

07:31 Город (Москва и область) Строительство Северо-Восточной хорды планируется закончить в 2022 году

08:51 Город (Москва и область) Некоторые улицы в центре Москвы перекроют вечером 14 июня из-за репетиции парада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru