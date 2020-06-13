13 июня. Mossovetinfo.ru – В обновленной версии приложении «Метро Москвы» появился сервис проверки и продления проездных, сообщается на портале mos.ru.
Проверить и продлить можно проездные на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней, а также проездные «ТАТ».
Продлить проездные могут те, кто в период с 30 марта по 8 июня совершил не более 22 поездок, а также те, кто в период с 30 марта по 11 мая совершил не более 8 поездок. Минимальный срок продления – пять дней.
При этом, владельцы смартфонов на базе Android с NFC-считывателем могут продлить проездные онлайн, не обращаясь в кассы метро или киоски Мосгортранса.
Ранее сообщалось, что продлить проездные можно с 12 июня в кассах метро или киосках Мосгортранса. Проверить возможность продления проездного можно на Едином транспортном портале Москвы, а также с помощью бота @MosCardCheckBot в мессенджере Telegram.
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