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Город (Москва и область)     01.02.2024 19:13

Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

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Теги:  Путин  Собянин  МГТУ им. Баумана  корпуса  открытие 

1 февраля — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным открыл новый комплекс Московского государственного технического университета имени Баумана. Церемония открытия проходила в режиме видеоконференции в эфире телеканала «Россия 24».

"Мы с большим воодушевлением восприняли ваши поручения по созданию нового научно-исследовательского кампуса "Бауманки", потому что это легендарный вуз с огромным прошлым и колоссальным потенциалом для всей страны", – заявил мэр Москвы президенту РФ.

«Вместе с правительством Российской Федерации мы определили проект, состоящий из 14 новых зданий общей мощностью 170 тыс. кв. м. Чтобы понять масштаб – это половина всего, что было построено в «Бауманке» за все десятилетия. И сегодня мы открываем два корпуса», – сказал Собянин.

Собянин сообщил, что сегодня открывается исследовательский центр, который будет заниматься ракетно-космическими технологиями.

«Общежитие, в котором мы находимся, звучит очень утилитарно, но посмотрите – это действительно уникальное архитектурное сооружение, которое украсит не только «Бауманку», но и город в целом. 60 тыс. кв. м, и до конца года оно тоже вступит в строй», – добавил Собянин.

Мэр также отметил, что к 1 сентября все корпуса, которые в настоящее время находятся в стадии строительства, примут студентов.

В свою очередь Путин поздравил руководство регионов, в которых были открыты университетские кампусы.

«Конечно, хочу поздравить руководство соответствующих регионов: руководство Москвы, Альметьевска, Когалыма, Уфы, – с этими событиями, это важные шаги в развитии образовательной инфраструктуры в целом по стране», – отметил президент. По его словам, работа по созданию кампусов будет продолжена.

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Теги: 
Путин  Собянин  МГТУ им. Баумана  корпуса  открытие 

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