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Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана
1 февраля — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным открыл новый комплекс Московского государс...
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Наталья Сергунина: Первый магазин «Сделано в Москве» открылся в инновационном кластере «Ломоносов»
1 февраля — Mossovetinfo.ru — В инновационном кластере «Ломоносов» открылся первый флагманский магазин проекта «Сд...
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01.02.2024, 10:08
1 марта состоится конгресс об устойчивом развитии городов Urban ESG
1 февраля — Mossovetinfo.ru — Конгресс Urban ESG «Городская повестка устойчивого развития» состоится 1 марта в конгресс-...