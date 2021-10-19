Собянин: работодатели в Москве обязаны перевести на удаленную не менее 30 процентов сотрудников

19 октября. Mossovetinfo.ru – С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов от общего числа работников и всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.



Исключение сделают только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.



Рекомендуем в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.

