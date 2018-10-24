24 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится с 26 по 29 октября, сообщается на официальном сайте МЖД.



В течение трех дней из расписания выведут ряд электричек, следующих по маршрутам Орехово-Зуево – Александров, Киржач – Александров и Александров-1 – Александров-2.



Изменения в расписании будут связаны с ремонтными работами на участке Александров-2 – Александров. За три дня железнодорожники намерены отремонтировать 3 километра путей.