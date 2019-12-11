11 декабря. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в субботу и воскресенье, 14 и 15 декабря в связи с проведением работ по развитию инфраструктуры в районе платформы Мичуринец, сообщается на официальном сайте МЖД.
В указанный период на участке Солнечная – Внуково пропуск поездов будет организован по одному пути в реверсивном режиме.
В связи с этим у ряда пригородных электропоездов, а также у некоторых аэроэкспрессов во Внуково будет изменено время отправления и прибытия, кроме того, у некоторых электричек изменится количество остановок на маршруте. Помимо этого, ряд электричек, следующих между Москвой и станциями Новопеределкино, Внуково, Лесной Городок, Апрелевка, Нара, Малоярославец и Калуга-1, буде выведен из расписания. Также будут отменены четыре аэроэкспресса: два из Москвы до аэропорта Внуково, два из аэропорта в Москву.
Подробнее об изменения в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.
15:13 Общество Все желающие смогут 12 декабря попрощаться с Юрием Лужковым в Храме Христа Спасителя
15:05 Общество Москвичи проголосовали за меры по поддержке предпринимательства в проекте «Активный гражданин»
14:46 Город (Москва и область) Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится 14-15 декабря
14:19 Происшествия ФСБ задержала сторонника запрещенного «Правого сектора», готовившего теракт в Мурманске
13:31 Город (Москва и область) Публичные слушания по проектам кварталов реновации завершились в шести районах Москвы
13:12 Общество Юрий Лужков. Биография
19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина