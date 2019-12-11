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Город (Москва и область)     11.12.2019 14:46

Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится 14-15 декабря

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Теги:  МЖД  электрички  изменение расписания 

11 декабря. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в субботу и воскресенье, 14 и 15 декабря в связи с проведением работ по развитию инфраструктуры в районе платформы Мичуринец, сообщается на официальном сайте МЖД.

В указанный период на участке Солнечная – Внуково пропуск поездов будет организован по одному пути в реверсивном режиме.

В связи с этим у ряда пригородных электропоездов, а также у некоторых аэроэкспрессов во Внуково будет изменено время отправления и прибытия, кроме того, у некоторых электричек изменится количество остановок на маршруте. Помимо этого, ряд электричек, следующих между Москвой и станциями Новопеределкино, Внуково, Лесной Городок, Апрелевка, Нара, Малоярославец и Калуга-1, буде выведен из расписания. Также будут отменены четыре аэроэкспресса: два из Москвы до аэропорта Внуково, два из аэропорта в Москву.

Подробнее об изменения в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.


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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  изменение расписания 

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