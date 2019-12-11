11 декабря. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в субботу и воскресенье, 14 и 15 декабря в связи с проведением работ по развитию инфраструктуры в районе платформы Мичуринец, сообщается на официальном сайте МЖД.



В указанный период на участке Солнечная – Внуково пропуск поездов будет организован по одному пути в реверсивном режиме.



В связи с этим у ряда пригородных электропоездов, а также у некоторых аэроэкспрессов во Внуково будет изменено время отправления и прибытия, кроме того, у некоторых электричек изменится количество остановок на маршруте. Помимо этого, ряд электричек, следующих между Москвой и станциями Новопеределкино, Внуково, Лесной Городок, Апрелевка, Нара, Малоярославец и Калуга-1, буде выведен из расписания. Также будут отменены четыре аэроэкспресса: два из Москвы до аэропорта Внуково, два из аэропорта в Москву.



Подробнее об изменения в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.