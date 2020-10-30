30 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2, изменится с 1 по 30 ноября, сообщается на официальном сайте МЖД.



В указанный период будут проводиться работы по установке еще одной арочной конструкции на новом Каланчевском путепроводе. В связи с этим, ежедневно с 13:00 до 15:00 участок Каланчевская - Курская будет закрыт для движения поездов.



Кроме того, с 1 по 9 ноября с 22:40 до 03:20 будут проводится путевые работы на участке Москва-Курская – Каланчевская – Москва-Рижская. В период работ движение на указанно участке будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме.



В связи с проводимыми работами, расписание пригородных электропоездов и поездов МЦД-2 изменится. Подробно об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам».