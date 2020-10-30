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Город (Москва и область)     30.10.2020 11:36

Расписание электричек Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится в ноябре

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Теги:  МЖД  электрички  изменения расписания 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2, изменится с 1 по 30 ноября, сообщается на официальном сайте МЖД.

В указанный период будут проводиться работы по установке еще одной арочной конструкции на новом Каланчевском путепроводе. В связи с этим, ежедневно с 13:00 до 15:00 участок Каланчевская - Курская будет закрыт для движения поездов.

Кроме того, с 1 по 9 ноября с 22:40 до 03:20 будут проводится путевые работы на участке Москва-Курская – Каланчевская – Москва-Рижская. В период работ движение на указанно участке будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме.

В связи с проводимыми работами, расписание пригородных электропоездов и поездов МЦД-2 изменится. Подробно об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам».


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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  изменения расписания 

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