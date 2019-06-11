11 июня. Mossovetinfo.ru – В связи с празднованием Дня России, 11 и 12 июня изменится расписание пригородных электричек МЖД, сообщается на официальном сайте МЖД.



Во вторник, 11 июня пригородные электрички МЖД будут ходить по расписанию пятницы. В среду, 12 июня электрички будут ходить по расписанию воскресенья.



Изменения касаются пригородных электричек всех направлений МЖД: Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского.