11 июня. Mossovetinfo.ru – В связи с празднованием Дня России, 11 и 12 июня изменится расписание пригородных электричек МЖД, сообщается на официальном сайте МЖД.
Во вторник, 11 июня пригородные электрички МЖД будут ходить по расписанию пятницы. В среду, 12 июня электрички будут ходить по расписанию воскресенья.
Изменения касаются пригородных электричек всех направлений МЖД: Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского.
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