17 сентября. Mossovetinfo.ru - Расписание электричек и аэрокэкспрессов Павелецкого направления МЖД изменится в субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, сообщается на официальном сайте МЖД.



Расписание будет изменено в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Москва - Коломенское.



Ряд электропоездов будет выведен из расписания, у других электричек изменится время отправления и прибытия.



Подробнее узнать об изменениях в расписании можно на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».