17 сентября. Mossovetinfo.ru - Расписание электричек и аэрокэкспрессов Павелецкого направления МЖД изменится в субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, сообщается на официальном сайте МЖД.
Расписание будет изменено в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Москва - Коломенское.
Ряд электропоездов будет выведен из расписания, у других электричек изменится время отправления и прибытия.
Подробнее узнать об изменениях в расписании можно на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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