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Город (Москва и область)     17.09.2020 10:09

Расписание электричек Павелецкого направления МЖД изменится 19 и 20 сентября

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Теги:  МЖД  электрички  изменение расписания  расписание электричек 

17 сентября. Mossovetinfo.ru - Расписание электричек и аэрокэкспрессов Павелецкого направления МЖД изменится в субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, сообщается на официальном сайте МЖД.

Расписание будет изменено в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Москва - Коломенское.

Ряд электропоездов будет выведен из расписания, у других электричек изменится время отправления и прибытия.

Подробнее узнать об изменениях в расписании можно на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».


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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  изменение расписания  расписание электричек 

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