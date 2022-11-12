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Город (Москва и область)     12.11.2022 11:04

Раздел «Инструкции» портала mos.ru - цифровую энциклопедия Москвы с 9 тыс. статей на 230 тем

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Теги:  mos.ru  Москва  Сергунина  жители  власть  взаимодействие  эффективность 

12 ноября, Mossovetinfo.ru - В столице действует уникальная экосистема обратной связи? -ежеминутно на вопросы горожан по самым разным темам готовы ответить специалисты контакт-центра, виртуальные ассистенты и голосовые помощники. На портале «Наш город» каждый может рассказать коммунальным службам о ситуациях, которые требуют решения. Проект «Город идей» собирает актуальные инициативы жителей. А сайт mos.ru и мобильное приложение «Моя Москва» стали настоящей цифровой энциклопедией. Об этом сообщает заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина на сайте mos.ru.

«Экосистема обратной связи — важный аспект комфортной жизни в мегаполисе. Когда мы только начинали ее развивать, прежде всего ориентировались на запросы москвичей. Одна из главных задач — сократить время при решении разных вопросов. За последние годы взаимодействие между городом и жителями удалось выстроить на высоком технологичном уровне. Сегодня получить и передать информацию можно любым удобным способом: лично, по телефону или онлайн», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Отмечается, что ключевой цифровой ресурс Москвы - портал mos.ru, который позволяет пользоваться городскими услугами и сервисами, узнавать новости и важную информацию, направлять обращения в ведомства и получать ответы на вопросы. Самые частые из них собраны в разделе «Инструкции». Эти данные составляют огромную базу знаний - цифровую энциклопедию Москвы в которой уже более 9 тыс. статей на 230 тем, интересующих москвичей и гостей столицы.

В Москве работает общегородской контакт-центр, который объединяет более 70 горячих линий и обрабатывает свыше пяти миллионов вызовов в месяц. Чаще всего жители столицы звонят в единую справочную службу Правительства Москвы. На номер +7 495 777-77-77 ежемесячно поступает более 700 тысяч звонков.

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Теги: 
mos.ru  Москва  Сергунина  жители  власть  взаимодействие  эффективность 

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