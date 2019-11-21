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Город (Москва и область)     21.11.2019 13:03

Рекордное атмосферное давление наблюдается в Москве 21 ноября

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Теги:  атмосяерное давление  рекорды 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – Рекордное в XXI веке атмосферное давление наблюдается в Москве в четверг, 21 ноября, сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По данным синоптиков, атмосферное давление в Москве достигло 771 миллиметра ртутного столба. Это на 25-26 единиц выше нормы. Предыдущий рекорд для 21 ноября в XXI веке был зафиксирован в 2016 году, когда давление поднялось до 764,8 миллиметров ртутного столба.

Рекордное давление для 21 ноября за все время наблюдений составило 776 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
атмосяерное давление  рекорды 

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