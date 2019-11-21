21 ноября. Mossovetinfo.ru – Рекордное в XXI веке атмосферное давление наблюдается в Москве в четверг, 21 ноября, сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По данным синоптиков, атмосферное давление в Москве достигло 771 миллиметра ртутного столба. Это на 25-26 единиц выше нормы. Предыдущий рекорд для 21 ноября в XXI веке был зафиксирован в 2016 году, когда давление поднялось до 764,8 миллиметров ртутного столба.
Рекордное давление для 21 ноября за все время наблюдений составило 776 миллиметров ртутного столба.
14:03 Город (Москва и область) Путин и Собянин запустили движение по МЦД
13:53 Город (Москва и область) Интервал движения поездов на МЦК в часы пик сократился до 4 минут
13:37 Город (Москва и область) Аэроэкспрессы в Шереметьево начали курсировать от станции Одинцово
13:03 Город (Москва и область) Рекордное атмосферное давление наблюдается в Москве 21 ноября
12:41 Город (Москва и область) Два дома по реновации построят в Зюзине в 2021 году
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы
09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября
01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий