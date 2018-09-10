10 сентября. Mossovetinfo.ru – К 85-летию Народной артистки СССР Татьяны Дорониной департамент Культуры Москвы и сеть кинотеатров «Москино» подготовили ретроспективу фильмов с ее участием, сообщает портал mos.ru.
Ретроспектива пройдет с 12 по 15 сентября в кинотеатрах сети «Москино»: «Березка», «Сатурн», «Искра», Полет», Молодежный», «Тула», «Вымпел», «Спутник». Зрители смогут увидеть фильмы «Первый эшелон», «Три тополя на Плющихе», «Валентин и Валентина», «Старшая сестра», «Чудный характер», «Еще раз про любовь» и другие.
Татьяна Доронина родилась в Ленинграде в 1933 году. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко. С 1981 года – Народная артистка СССР. С 1987 года - Художественный руководитель Московского Художественного академического театра имени Горького.
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