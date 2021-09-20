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Город (Москва и область)     20.09.2021 12:53

Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

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Теги:  выборы  выборы-2021  результаты  выборы в Госдуму  Госдума  ЦИК 

20 сентября. Mossovetinfo.ru - ЦИК на официальном сайте опубликовал результаты выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва по 15 московским одномандатным избирательным округам. Обработано почти 100 процентов протоколов УИК.

Список победителей по одномандатным округам:

Бабушкинский одномандатный избирательный округ №196 - Тимофей Баженов («Единая Россия»).
Кунцевский одномандатный избирательный округ №197 - Евгений Попов («Единая Россия»)
Ленинградский одномандатный избирательный округ №198 - Галина Хованская («Справедливая Россия - За Правду»)
Люблинский одномандатный избирательный округ №199 - Петр Толстой («Единая Россия»)
Медведковский одномандатный избирательный округ №200 - Дмитрий Певцов (самовыдвиженец)
Нагатинский одномандатный избирательный округ №201 - Светлана Разворотнева («Единая Россия»)
Новомосковский одномандатный избирательный округ №202 - Дмитрий Саблин («Единая Россия»)
Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ №203 - Евгений Нифантьев «Единая Россия»)
Перовский одномандатный избирательный округ №204 - Татьяна Буцкая («Единая Россия»)
Преображенский одномандатный избирательный округ №205 - Анатолий Вассерман (самовыдвиженец)
Тушинский одномандатный избирательный округ №206 - Александр Мажуга («Единая Россия»)
Ховринский одномандатный избирательный округ №207 - Ирина Белых («Единая Россия»)
Центральный одномандатный избирательный округ №208 - Олег Леонов (самовыдвиженец)
Черемушкинский одномандатный избирательный округ №209 - Александр Румянцев («Единая Россия»)
Чертановский одномандатный избирательный округ №210 - Роман Романенко («Единая Россия»)


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Теги: 
выборы  выборы-2021  результаты  выборы в Госдуму  Госдума  ЦИК 

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