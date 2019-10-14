14 октября. Mossovetinfo.ru – Открытие маршрутов Московских центральных диаметров приведет к росту цен на жилье, расположенное рядом с новыми транспортными маршрутами, сообщает РБК со ссылкой на экспертов компании «Инком-Недвижимость».



Улучшение транспортного сообщения с Москвой увеличит спрос на жилье, расположенное в 5-10 минутах от станций МЦД в Подмосковье на 30-35%. Эксперты также прогнозируют рост стоимости жилья возле маршрутов МЦД на 7% в Москве и в среднем на 15% в Московской области.



В тоже время риелторы прогнозируют падение цен на жилье, расположенное в местах строительства хорд в Москве. Из-за повышенного уровня шума и загрязненности воздуха, цены на квартиры в новостройках в данных районах снизятся на 10-15%, а на квартиры, окна которых будут выходить на хорды, цена может снизиться на 40-50%.