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Город (Москва и область)     26.10.2022 09:04

С 12 ноября до весны 2023 года закроют метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово»

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Теги:  метро  участок  закрытие 

26 октября. Mossovetinfo.ru - С 12 ноября до весны 2023 года поезда не будут ходить между станциями «Автозаводская» и «Орехово» в связи с необходимостью крупного ремонта из-за проблемного состояния тоннеля между станциями «Кантемировская» и «Царицыно». Об этом объявил Московский метрополитен.

На время ремонта будет запущена компенсационная схема движения наземного транспорта.

С 4 ноября на пять дней также закроется участок от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" Калужско-Рижской линии.

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Карта места

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Теги: 
метро  участок  закрытие 

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