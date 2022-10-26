С 12 ноября до весны 2023 года закроют метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово»

26 октября. Mossovetinfo.ru - С 12 ноября до весны 2023 года поезда не будут ходить между станциями «Автозаводская» и «Орехово» в связи с необходимостью крупного ремонта из-за проблемного состояния тоннеля между станциями «Кантемировская» и «Царицыно». Об этом объявил Московский метрополитен.



На время ремонта будет запущена компенсационная схема движения наземного транспорта.



С 4 ноября на пять дней также закроется участок от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" Калужско-Рижской линии.