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Город (Москва и область)     19.11.2019 16:23

С 1 января Москва перейдет на раздельный сбор мусора

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Теги:  сбор мусора  раздельный сбор мусора  мусоропереработка 

19 ноября. Mossovetinfo.ru – Первый этап перехода к раздельному сбору мусора начнется в Москве с 1 января 2020 года, сообщается на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что к раздельному сбору мусора подготовлены 97% контейнерных площадок в Москве. Остальные площадки планируется подготовить до конца декабря. На площадках установлены синие контейнеры для вторичного сырья (то есть для отходов, подлежащих переработке), и серые контейнеры для смешанных отходов. К перерабатываем отходам относятся пластик, (бутылки и упаковка) стеклянная тара, металл (жестяные и алюминиевые банки) и бумажные отходы (бумага и картон).

Вывозить отходы будут разные мусоровозы. Мусоровозы для разных видов отходов будут иметь соответствующие цвет и пиктограмму. В настоящее время проведено брендирование 60% мусоровозов. Полностью завершить брендирование планируется до конца года.

Система раздельного сбора отходов позволит сократить количество захораниваемых отходов и увеличить долю вторичной переработки.

В рамках проекта «Активный гражданин» прошло голосование, посвященное раздельному сбору отходов. В общем сложности 89,3% участников голосования поддержали переход к раздельному сбору мусора. Более 25% заявили, что они уже сортируют мусор, еще 51,6% заявили о готовности сортировать мусор, после установки соответствующих контейнеров.


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Карта места

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Теги: 
сбор мусора  раздельный сбор мусора  мусоропереработка 

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