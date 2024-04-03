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Город (Москва и область)     06.04.2024 08:00

С 8 апреля на станции метро «Владыкино» эскалаторы поочередно закроют на ремонт

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Теги:  метро  Владыкино  эскалаторы  ремонт 

6 апреля — Mossovetinfo.ru —— Эскалаторы на станции «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии метро поочередно закроют на ремонт с 8 апреля по 31 июля, — сообщается на сайте столичной подземки.

«С 8 апреля 2024 по 31 июля 2024 года на станции «Владыкино» (выход №2) поочередно закроют на ремонт эскалаторы», – говорится в сообщении.

В 2023 году закрывался на ремонт эскалатор на станции «Владыкино» (выход №1).

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Теги: 
метро  Владыкино  эскалаторы  ремонт 

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