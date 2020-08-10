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Город (Москва и область)     10.08.2020 14:14

С начала года на МЦД и МЖД построили и реконструировали 10 станций

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Теги:  общественный транспорт  железная дорога  МЦД  МЖД  строительство  реконструкция 

10 августа. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года на МЦД и радиальных диаметрах МЖД построили и реконструировали 10 станций, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

На Киевском направлении МЖД была построена станция Санино, которая позднее станет частью маршрута МЦД-4. Кроме того, на маршруте МЦД-2 были построены станции Остафьево и Курьяново, а на МЦД-1 – станция Славянский бульвар.

Кроме того, на Киевском направлении МЖД завершена реконструкция станции Победа, на МЦД-1 реконструировали станции Новодачная и Сетунь, на МЦД-2 – станции Опалиха и Нахабино.

Все новые и реконструированные станции оснащены удобными системами навигации, современным освещением, навесами от непогоды, а также лавочками и другой городской мебелью.

Кроме того, Бочкарев отметил, что продолжаются работы по интеграции станций разных видов транспорта в единую сеть. В частности, завершена интеграция железнодорожной станции НАТИ с ТПУ «Лихоборы» расположенном на МЦК.


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Карта места

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Теги: 
общественный транспорт  железная дорога  МЦД  МЖД  строительство  реконструкция 

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