Самый длинный эскалатор в московском метро установят на станции БКЛ «Марьина Роща»

9 марта. Mossovetinfo.ru – Самый длинный эскалатор московского метро установят на станции Большой кольцевой линии «Марьина Роща», сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.



Станция «Марьина Роща» станет самой глубокой на новом кольце она будет построена на глубине более 70 метров. Протяженность эскалатора на станции составит 130 метров.



Открыть новую станцию планируется в 2022 году