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Город (Москва и область)     11.02.2021 08:23

Сбой произошел утром 11 февраля на МЦД-2 и Курском направлении МЖД

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Теги:  МЦД-2  Курское направление МЖД  МЦД 

11 февраля. Mossovetinfo.ru — Сбой произошел утром в четверг, 11 февраля, на МЦД-2 На D2 и Курском направлении МЖД. Об этом сообщает ЦППК. В сторону Нахабино задерживаются несколько поездов из-за срыва стоп-крана.

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Карта места

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Теги: 
МЦД-2  Курское направление МЖД  МЦД 

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