Сбой произошел утром 11 февраля на МЦД-2 и Курском направлении МЖД

11 февраля. Mossovetinfo.ru — Сбой произошел утром в четверг, 11 февраля, на МЦД-2 На D2 и Курском направлении МЖД. Об этом сообщает ЦППК. В сторону Нахабино задерживаются несколько поездов из-за срыва стоп-крана.