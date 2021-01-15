Сбой произошел утром 15 января на Савеловском направлении МЖД

15 января. Mossovetinfo.ru – Движение поездов МЦД-1 и пригородных электричек Савеловского направления МЖД затруднено из-за незапланированной остановки поезда, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.



Движение поездов затруднено в сторону Одинцово. ЦППК и МЖД прилагают все усилия для восстановления графика движения.



Обновлено в 10:38. Движение поездов восстановлено. Возможны оперативные корректировки расписания.