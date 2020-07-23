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Город (Москва и область)     23.07.2020 12:32

Семь московских парков возобновили экскурсии

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Теги:  парки  экскурсии 

23 июля. Mossovetinfo.ru – Семь зон отдыха в московских парках возобновили обзорные экскурсии под открытым небом, сообщается на портале mos.ru.

Бесплатные и платные экскурсии снова можно посетить в Измайловском и Воронцовском парке, ландшафтном парке «Митино», парках «Кузьминки», «Северное Тушино», «Сокольники» и в музее-усадьбе «Кусково».

Посетители экскурсий смогут узнать природном богатстве парков, посетить исторические достопримечательности, познакомится с археологическими объектами.

Подробнее об экскурсионных программах, действующих в московских парках, можно узнать на официальных сайтах парков.


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Карта места

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Теги: 
парки  экскурсии 

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