23 июля. Mossovetinfo.ru – Семь зон отдыха в московских парках возобновили обзорные экскурсии под открытым небом, сообщается на портале mos.ru.
Бесплатные и платные экскурсии снова можно посетить в Измайловском и Воронцовском парке, ландшафтном парке «Митино», парках «Кузьминки», «Северное Тушино», «Сокольники» и в музее-усадьбе «Кусково».
Посетители экскурсий смогут узнать природном богатстве парков, посетить исторические достопримечательности, познакомится с археологическими объектами.
Подробнее об экскурсионных программах, действующих в московских парках, можно узнать на официальных сайтах парков.
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