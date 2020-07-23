23 июля. Mossovetinfo.ru – Семь зон отдыха в московских парках возобновили обзорные экскурсии под открытым небом, сообщается на портале mos.ru.



Бесплатные и платные экскурсии снова можно посетить в Измайловском и Воронцовском парке, ландшафтном парке «Митино», парках «Кузьминки», «Северное Тушино», «Сокольники» и в музее-усадьбе «Кусково».



Посетители экскурсий смогут узнать природном богатстве парков, посетить исторические достопримечательности, познакомится с археологическими объектами.



Подробнее об экскурсионных программах, действующих в московских парках, можно узнать на официальных сайтах парков.