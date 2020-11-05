Сейчас нет необходимости вводить в Москве пропускной режим - власти

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти не планируют снова вводить в Москве пропускной режим. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 24», Ефимов ответил, что «сейчас такой необходимости нет.