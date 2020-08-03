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Город (Москва и область)     03.08.2020 17:01

Шесть крупных ТПУ создадут на базе станций будущего МЦД-4

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Теги:  строительство  МЦД-4  железные дороги  ТПУ 

3 августа. Mossovetinfo.ru – На безе новых станций Киевского направления МЖД, которые станут частью маршрута МЦД-4, будут организованы шесть крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Новые ТПУ появятся на станциях Аминьевская, Минская, Кутущово, Камушки, Беговая и Белорусский вокзал.

Первым будет построен ТПУ на базе станции Аминьевская в районе Очаково-Матвеевское. На этом ТПУ пассажиры смогут пересаживаться на Большую кольцевую линию метро.

Самым крупным ТПУ станет узел на базе станции Камушки, на котором пассажиры смогут пересесть на МЦК, БКЛ, а также на станцию Тестовская МЦД-1.

Новые ТПУ позволят разгрузить пересадочный узел на Киевском вокзале, которые в настоящее время сильно перегружен, а также улучшат транспортное обслуживание районов, которые примыкают к Киевскому направлению МЖД.


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Карта места

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Теги: 
строительство  МЦД-4  железные дороги  ТПУ 

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