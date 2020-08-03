3 августа. Mossovetinfo.ru – На безе новых станций Киевского направления МЖД, которые станут частью маршрута МЦД-4, будут организованы шесть крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Новые ТПУ появятся на станциях Аминьевская, Минская, Кутущово, Камушки, Беговая и Белорусский вокзал.



Первым будет построен ТПУ на базе станции Аминьевская в районе Очаково-Матвеевское. На этом ТПУ пассажиры смогут пересаживаться на Большую кольцевую линию метро.



Самым крупным ТПУ станет узел на базе станции Камушки, на котором пассажиры смогут пересесть на МЦК, БКЛ, а также на станцию Тестовская МЦД-1.



Новые ТПУ позволят разгрузить пересадочный узел на Киевском вокзале, которые в настоящее время сильно перегружен, а также улучшат транспортное обслуживание районов, которые примыкают к Киевскому направлению МЖД.