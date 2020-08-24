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Город (Москва и область)     24.08.2020 12:25

Школы в Москве смогут отойти от привычного графика и сдвинуть время начала уроков

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Теги:  школы  учебный год  образование 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Московские школы смогут отойти от привычного графика и сдвинуть время начала уроков, чтобы дети из разных параллелей не пересекались между собой, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Все школы уже разработали новые графики обучения, до среды информация о них, а также о других нововведеиях должна быть доведена до родителей.

По словам заммэра, школы Москвы готовятся к возобновлению занятий 1 сентября в очном режиме, дистанционное обучение не предполагается, ни в отдельных школах, ни по отдельным предметам.

Чтобы избежать скопления детей на входе, школам разрешат открыть дополнительные входы с соблюдением всех мер безопасности. Если у кого-то из детей будет выявлен коронавирус, он не будет допущен в школу, а весь его класс будет отправлен на карантин на 14 дней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будут работать школы в новом учебном году. По словам мэра, в основе работы школ в условиях пандемии коронавируса будут лежать рекомендации, разработанные Роспотребнадзором. Также сообщалось, что до 1 сентября все сотрудники школ пройдут тестирование на коронавирус.


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Теги: 
школы  учебный год  образование 

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