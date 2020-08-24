24 августа. Mossovetinfo.ru – Московские школы смогут отойти от привычного графика и сдвинуть время начала уроков, чтобы дети из разных параллелей не пересекались между собой, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Все школы уже разработали новые графики обучения, до среды информация о них, а также о других нововведеиях должна быть доведена до родителей.
По словам заммэра, школы Москвы готовятся к возобновлению занятий 1 сентября в очном режиме, дистанционное обучение не предполагается, ни в отдельных школах, ни по отдельным предметам.
Чтобы избежать скопления детей на входе, школам разрешат открыть дополнительные входы с соблюдением всех мер безопасности. Если у кого-то из детей будет выявлен коронавирус, он не будет допущен в школу, а весь его класс будет отправлен на карантин на 14 дней.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будут работать школы в новом учебном году. По словам мэра, в основе работы школ в условиях пандемии коронавируса будут лежать рекомендации, разработанные Роспотребнадзором. Также сообщалось, что до 1 сентября все сотрудники школ пройдут тестирование на коронавирус.
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